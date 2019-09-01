Усик проведет дебютный бой в супертяжах 12 октября

Фото: Александр Усик (instagram.com/usykaa)

Свой первый бой в супертяжелом весе Усик проведет против Тайрона Спонга

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик свой первый бой в супертяжелом весе проведет против нидерландского боксера Тайрона Спонга 12 октября в Чикаго (США). Об этом сообщает SportArena.

Прошлой ночью Спонг нокаутом во втором раунде победил бойца из Эквадора Джейсона Минду.

"Мой следующий бой пройдет 12 октября. Соперник Тайрон Спунг. Спанг? Спунг? Я не знаю. Да, Тайрон Спонг", - отметил Усик.

В настоящее время Спонг остается непобежденным боксером, выиграв все 13 поединков на профессиональном уровне (12 - нокаутом). Как известно, изначально дебютным соперником Усика должен был стать 38-летний француз камерунского происхождения Карлос Такам. Они могли провести поединок еще в июне, но украинец снялся из-за травмы. Бой перенесли на осень. Однако Такам подписал контракт с новым промоутером, который решил двигать его карьеру в другом направлении.

Напомним, РБК-Украина писало, что голландский боксер Тайрон Спонг считается еще одним кандидатом на бой с Александром Усиком в его первом поединке в супертяжелой весовой категории.

Отметим, что также рассматривались американец Брайант Дженнингс. В списке была кандидатура россиянина Андрея Федосова, но больше вопрос о поединке с ним не стоит.