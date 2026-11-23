У понеділок, 23 листопада, посли держав-членів НАТО зібралися на засідання Північноатлантичної ради. Однією з головних тем зустрічі стало порушення польського повітряного простору, яке зафіксували 20 листопада.

Представники країн Альянсу поклали відповідальність за цей інцидент на Росію. Під час засідання вони розглянули можливі заходи у відповідь на дії Москви та обговорили подальші кроки для посилення безпеки.

Гарт повідомила, що Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич вже санкціонував переміщення літака системи повітряного раннього попередження та управління Альянсу.

Окрім цього, військове командування НАТО оцінює можливість залучення додаткових ресурсів для оборони та стримування Росії. Йдеться про посилення безпеки не лише в Польщі, а й в інших регіонах.

Речниця НАТО також наголосила, що всі країни-члени Альянсу висловили Польщі цілковиту підтримку після порушення її повітряного простору.