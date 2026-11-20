Польща просить у НАТО посилити оборону неба після атаки російських ракет
Польща потребує літаків радіолокаційної розвідки AWACS та винищувачів F-35 від партнерів по НАТО для посилення захисту свого неба після порушення повітряного простору російськими ракетами.
Про це заявив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.
Під час пресконференції на полігоні Нова Демба разом із колегами з Франції, Великої Британії, Литви та Естонії очільник польського Міноборони закликав Північноатлантичний альянс активніше долучатися до оборони східного флангу.
"Я хотів би бачити сильнішу участь партнерів. Нам потрібно зміцнити наші системи розвідки", - наголосив Косіняк-Камиш.
Зокрема, Варшава просить союзників надати літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, додаткові союзні винищувачі F-35.
Окрім цього, міністр анонсував пряме звернення до Генерального секретаря НАТО. Він проситиме Альянс виділити додаткові сили та ресурси для місії Eastern Sentry.
"Нам потрібна ще більша підтримка", - підкреслив польський міністр.
Заява пролунала на тлі чергової масованої повітряної атаки РФ по Україні, під час якої 11 російських об'єктів наблизилися до польського кордону, а три з них безпосередньо порушили повітряний простір країни.
За словами Косіняка-Камиша та оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Іренеуша Новака, минулої ночі польську авіацію підтримували союзники.
У небі чергували два шведські винищувачі Gripen та нідерландський літак-заправник (MRTT).
Також очікується подальше посилення протиповітряної оборони - незабаром Швеція передасть Польщі власні зенітно-ракетні комплекси Patriot, а наступного року Варшава отримає підкріплення у вигляді німецьких винищувачів Eurofighter.
Нагадаємо, що в ніч проти 20 листопада під час масованої атаки Росії по Україні дві російські ракети та дрон впали на території Польщі - один із боєприпасів вибухнув усього за 96 кілометрів від місця проведення військових навчань країн "Коаліції хочих".
Після інциденту прем'єр-міністр країни Дональд Туск заявив, що у Польщі не вважають "прильот" випадковістю, а розцінюють його як навмисну провокацію з боку РФ.