НАТО обсуждает усиление военного присутствия в Европе после нарушения российскими ракетами воздушного пространства Польши. Альянс уже разрешил перекинуть самолет наблюдения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера НАТО Эллисон Гарт.
В понедельник, 23 ноября, послы государств-членов НАТО собрались на заседание Североатлантического совета. Одной из главных тем встречи стало нарушение польского воздушного пространства, зафиксированное 20 ноября.
Представители стран Альянса возложили ответственность за этот инцидент на Россию. В ходе заседания они рассмотрели возможные ответные меры на действия Москвы и обсудили дальнейшие шаги по усилению безопасности.
Гарт сообщила, что Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич уже санкционировал перемещение самолета системы раннего воздушного предупреждения и управления Альянса.
Кроме того, военное командование НАТО оценивает возможность привлечения дополнительных ресурсов для обороны и сдерживания России. Речь идет об усилении безопасности не только в Польше, но и других регионах.
Спикер НАТО также отметила, что все страны-члены Альянса выразили Польше полную поддержку после нарушения ее воздушного пространства.
Напомним, в ночь на 20 ноября во время массированной атаки России по Украине две российские ракеты и дрон упали на территории Польши. Одна из них взорвалась в 96 километрах от места проведения военных учений стран НАТО.
Отметим, премьер Польши Дональд Туск после инцидента заявил, что в Варшаве не считают "прилет" случайностью, а расценивают его как умышленную провокацию со стороны Москвы.
Кроме того, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Варшава нуждается в самолетах радиолокационной разведки AWACS и истребителях F-35 от партнеров по НАТО для усиления защиты своего неба.