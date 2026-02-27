Вторгнення катера під прапором США у води Куби: човен було вкрадено у Флориді, - Axios

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що США розслідують інцидент і офіційно звернулися до Куби з проханням надати доступ до шести поранених.

Водночас анонімний американський чиновник заявив виданню, що хоча імена причетних до інциденту не розголошуються, але власник катеру у Флориді повідомив - судно було викрадено співробітником.

За словами чиновника, деякі з тих, хто був на катері, мають судимості, і принаймні один із загиблих був громадянином США.

Серед поранених був ще один громадянин США, який перебуває на Кубі під наглядом лікарів, повідомив співрозмовник журналістів.

Він також стверджує, що принаймні одна особа з викрадачів катера мала чинну візу США K-1 - неімміграційну візу, яка дозволяє іноземцю в'їхати до Сполучених Штатів для шлюбу з громадянином США.

Вважається, що інші особи, які перебували на борту катера, є законними постійними мешканцями США.

Мета поїздки озброєної групи на Кубу досі неясна. Розслідування інциденту також проводять посадовці штату Флорида та місцеві органи влади.

Офіс шерифа округу Монро (Флорида) підтвердив Axios, що розслідує крадіжку катера.

Згідно з повідомленням офісу шерифа , його власник повідомив про крадіжку катера з Біг-Пайн-Кі пізно в середу після отримання дзвінків від журналістів з цього приводу.

Власник катера повідомив офіс шерифа, що він підозрює чоловіка, який допомагав класти плитку під час ремонтного проекту.

У повідомленні йдеться, що потерпілий повідомив слідчим, що у чоловіка "є родина на Кубі, зокрема дві маленьких доньки, які все ще перебувають на Кубі".