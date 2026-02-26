ua en ru
Чт, 26 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Трампа відповіли, чи причетні США до інциденту з катером на Кубі

Четвер 26 лютого 2026 01:01
UA EN RU
У Трампа відповіли, чи причетні США до інциденту з катером на Кубі Фото: держсекретар США Марко Рубіо (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У США вперше прокоментували інцидент із катером, який під американським прапором увійшов у води Куби і відкрив стрілянину по прикордонниках. Влада заперечує причетність уряду до цієї операції.

Як повідомляє РБК-Україна, інцидент прокоментував держсекретар США Марко Рубіо, пише NYT.

Читайте також: Криза між США і Кубою загострюється: Держдеп звинуватив Гавану в залякуванні

Відповідь Вашингтона

Держсекретар Марко Рубіо, який перебуває в Сент-Кітс і Невіс із дипломатичною поїздкою для зустрічі з офіційними особами країн Карибського басейну, заявив, що США розслідують стрілянину на Кубі.

За його словами, поки що Вашингтон покладається на кубинський уряд у питанні достовірності інформації про подію.

"У міру збору додаткової інформації ми будемо готові відреагувати відповідним чином", - сказав він.

На запитання про те, чи міг інцидент бути пов'язаний зі співробітниками американського уряду або бути виконаний за його указом, Рубіо відповів: "Ні".

Ситуацію з катером у водах Куби прокоментував і американський віце-президент Джей Ді Венс.

"Ми спостерігаємо за цим. Сподіваємося, що все не виявиться настільки погано, як ми побоюємося. Але я не можу сказати більше", - повідомив Венс.

Що писали ЗМІ

Авторитетне американське видання New York Times пише: початкові повідомлення у ЗМІ США вказували на те, що швидкісний катер був частиною флотилії з невизначеної кількості суден.

Однак, як свідчать оновлені дані розвідки, атаці піддалося тільки одне судно. Обстріляне судно не належало Береговій охороні або ВМС США, які, як додав американський посадовець, не мали жодних суден у районі стрільби.

Посольство Куби у Вашингтоні заявило, що не має подробиць, крім заяви Міністерства внутрішніх справ, у якій викладено ситуацію з погляду кубинського уряду.

Судно під прапором США увірвалося в кубинські води

Нагадаємо, напередодні Міністерство внутрішніх справ Куби заявило, що чотирьох людей на швидкісному катері під прапором США було застрелено після того, як їх перехопили в кубинських водах.

Інцидент із судном стався на тлі зростаючої напруженості між США і Кубою, яка зіткнулася з паливною кризою після блокування Вашингтоном поставок нафти з Венесуели.

Читайте РБК-Україна в Google News
Куба Дональд Трамп Джей Ді Венс
Новини
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
"Покласти край вбивствам": команда Трампа отримала наказ перед переговорами України та РФ
Аналітика
Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ
РБК-Українаінформаційне агентство Ще рік війни чи шанс на мир? Як Україна зустрічає 4-ту річницю вторгнення РФ