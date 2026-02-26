У Трампа відповіли, чи причетні США до інциденту з катером на Кубі

У США вперше прокоментували інцидент із катером, який під американським прапором увійшов у води Куби і відкрив стрілянину по прикордонниках. Влада заперечує причетність уряду до цієї операції.

Відповідь Вашингтона

Держсекретар Марко Рубіо, який перебуває в Сент-Кітс і Невіс із дипломатичною поїздкою для зустрічі з офіційними особами країн Карибського басейну, заявив, що США розслідують стрілянину на Кубі.

За його словами, поки що Вашингтон покладається на кубинський уряд у питанні достовірності інформації про подію.

"У міру збору додаткової інформації ми будемо готові відреагувати відповідним чином", - сказав він.

На запитання про те, чи міг інцидент бути пов'язаний зі співробітниками американського уряду або бути виконаний за його указом, Рубіо відповів: "Ні".

Ситуацію з катером у водах Куби прокоментував і американський віце-президент Джей Ді Венс.

"Ми спостерігаємо за цим. Сподіваємося, що все не виявиться настільки погано, як ми побоюємося. Але я не можу сказати більше", - повідомив Венс.

Що писали ЗМІ

Авторитетне американське видання New York Times пише: початкові повідомлення у ЗМІ США вказували на те, що швидкісний катер був частиною флотилії з невизначеної кількості суден.

Однак, як свідчать оновлені дані розвідки, атаці піддалося тільки одне судно. Обстріляне судно не належало Береговій охороні або ВМС США, які, як додав американський посадовець, не мали жодних суден у районі стрільби.

Посольство Куби у Вашингтоні заявило, що не має подробиць, крім заяви Міністерства внутрішніх справ, у якій викладено ситуацію з погляду кубинського уряду.