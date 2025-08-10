"Вторгнення не буде": у Мексиці відреагували на указ Трампа щодо наркоторговців

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум відкинула ідею США щодо проведення військових операцій проти наркокартелів у країнах Латинської Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та ABC News.

Глава держави зазначила, що "Сполучені Штати не прийдуть до Мексики зі своїми військовими".

"Ми співпрацюємо, взаємодіємо, але жодного вторгнення не буде. Це знято з порядку денного, абсолютно знято з порядку денного", - заявила Шейнбаум.

Президентка Мексики повідомила, що її уряд був поінформований про указ Трампа, але наголосила, що "він не має жодного відношення до участі будь-яких військових чи будь-яких інституцій на нашій території".

Двоє американських посадовців підтвердили ABC News, що Трамп доручив Пентагону підготувати варіанти проведення військових операцій проти наркокартелів у Мексиці.

Наполегливість Вашингтона

Тим часом посольство США в Мексиці оприлюднило заяву, в якій зазначило про готовність обидвох країн використовувати "всі наявні інструменти для захисту наших народів" від наркокартелів.

Однак Міністерство закордонних справ Мексики невдовзі заявило, що не схвалить операцій Збройних сил США на території країни.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, підписана Трампом директива дозволить уряду США використовувати армію для ударів по організаціях, що займаються контрабандою.

Зокрема, зазначив очільник американської дипломатії, директива дозволить задіювати проти наркоторговців розвідку, Пентагон та інші силові структури.

"Ми повинні почати ставитися до них як до збройних терористичних організацій, а не просто як до наркоторговельних угруповань", - сказав Рубіо.