"Вторжения не будет": в Мексике отреагировали на указ Трампа по наркоторговцам

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум отвергла идею США о проведении военных операций против наркокартелей в странах Латинской Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и ABC News.

Глава государства отметила, что "Соединенные Штаты не придут в Мексику со своими военными".

"Мы сотрудничаем, взаимодействуем, но никакого вторжения не будет. Это снято с повестки дня, абсолютно снято с повестки дня", - заявила Шейнбаум.

Президент Мексики сообщила, что ее правительство было проинформировано об указе Трампа, но подчеркнула, что "он не имеет никакого отношения к участию любых военных или любых институтов на нашей территории".

Двое американских чиновников подтвердили ABC News, что Трамп поручил Пентагону подготовить варианты проведения военных операций против наркокартелей в Мексике.

Настойчивость Вашингтона

Тем временем посольство США в Мексике обнародовало заявление, в котором отметило о готовности обеих стран использовать "все имеющиеся инструменты для защиты наших народов" от наркокартелей.

Однако Министерство иностранных дел Мексики вскоре заявило, что не одобрит операций Вооруженных сил США на территории страны.

По словам госсекретаря США Марко Рубио, подписанная Трампом директива позволит правительству США использовать армию для ударов по организациям, занимающимся контрабандой.

В частности, отметил глава американской дипломатии, директива позволит задействовать против наркоторговцев разведку, Пентагон и другие силовые структуры.

"Мы должны начать относиться к ним как к вооруженным террористическим организациям, а не просто как к наркоторговым группировкам", - сказал Рубио.