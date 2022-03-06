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Вторая попытка. Из Мариуполя пытаются эвакуировать людей: что известно

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Мариуполь, Воскресенье 06 марта 2022 16:12
Вторая попытка. Из Мариуполя пытаются эвакуировать людей: что известно Фото: эвакуация может начаться 6 марта (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

На одиннадцатый день войны России против Украины будет предпринята вторая попытка эвакуировать население Мариуполя, который из-за российского наступления терпит гуманитарное бедствие. Вчерашние планы по эвакуации были сорваны нарушением режима тишины со стороны РФ.

РБК-Украина следит за тем, как власти проводят эвакуацию из горячих точек.

Вторая попытка эвакуации из Мариуполя тоже сорвалась

"В Мариуполе люди живут в ужасе, отчаянно нуждаясь в безопасности. Сегодняшняя попытка начать эвакуацию примерно 200 000 человек не удалась. Неудачные попытки подчеркивают отсутствие подробного и действующего соглашения между сторонами конфликта", - говорится в сообщении Красного Креста в Twitter.

Как заявили в украинском МВД, российские военные снова начали обстреливать те места, по которым должны были проехать гражданские.

Как должна пройти эвакуация

Эвакуация мирного населения из Мариуполя должна начаться сегодня в 12:00. Ожидается, что для этого будет обеспечен режим тишины с 10:00 до 21:00.

Маршрут

Маршрут гуманитарного "зеленого" коридора: Мариуполь - Портовское - Мангуш (в объезд Никольского) - Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

Точки сбора для эвакуации на автобусах:

  • СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);
  • Драмтеатр (Театральная площадь, 1)
  • Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

На личном авто

Передвигаться по гуманитарному коридору можно на личном транспорте, двигаясь исключительно за автобусами. Мариупольцев просят по возможности брать пассажиров и максимально заполнять транспорт.

В голове колонны будет ехать транспорт Красного Креста.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Силы Национально полиции своими силами должны провести дополнительное уведомление об эвакуации.

Напомним, массовая эвакуация жителей Мариуполя и Волновахи планировалась на еще на 5 марта, но по маршруту вывоза людей в Запорожской области продолжались бои. Эвакуацию перенесли после того, как российские войска нарушили режим тишины.

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