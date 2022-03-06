Вторая попытка. Из Мариуполя пытаются эвакуировать людей: что известно

На одиннадцатый день войны России против Украины будет предпринята вторая попытка эвакуировать население Мариуполя, который из-за российского наступления терпит гуманитарное бедствие. Вчерашние планы по эвакуации были сорваны нарушением режима тишины со стороны РФ.

РБК-Украина следит за тем, как власти проводят эвакуацию из горячих точек.

Вторая попытка эвакуации из Мариуполя тоже сорвалась

"В Мариуполе люди живут в ужасе, отчаянно нуждаясь в безопасности. Сегодняшняя попытка начать эвакуацию примерно 200 000 человек не удалась. Неудачные попытки подчеркивают отсутствие подробного и действующего соглашения между сторонами конфликта", - говорится в сообщении Красного Креста в Twitter.

Как заявили в украинском МВД, российские военные снова начали обстреливать те места, по которым должны были проехать гражданские.

Как должна пройти эвакуация

Эвакуация мирного населения из Мариуполя должна начаться сегодня в 12:00. Ожидается, что для этого будет обеспечен режим тишины с 10:00 до 21:00.

Маршрут

Маршрут гуманитарного "зеленого" коридора: Мариуполь - Портовское - Мангуш (в объезд Никольского) - Республика - Розовка - Бильмак - Пологи - Орехов - Запорожье.

Точки сбора для эвакуации на автобусах:

СК "Ильичевец" (пр. Нахимова, 53);

Драмтеатр (Театральная площадь, 1)

Кальмиусская районная администрация (пр. Металлургов, 193).

На личном авто

Передвигаться по гуманитарному коридору можно на личном транспорте, двигаясь исключительно за автобусами. Мариупольцев просят по возможности брать пассажиров и максимально заполнять транспорт.

В голове колонны будет ехать транспорт Красного Креста.

Отклоняться от маршрута гуманитарного коридора КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.

Силы Национально полиции своими силами должны провести дополнительное уведомление об эвакуации.