Друга спроба. З Маріуполя намагаються евакуювати людей: що відомо

На одинадцятий день війни Росії проти України буде зроблена друга спроба евакуювати населення Маріуполя, який через російський наступ потермає є від гуманітарної катастрофи. Вчорашні плани з евакуації були зірвані порушенням режиму тиші з боку РФ.

РБК-Україна стежить за тим, як влада проводить евакуацію з гарячих точок.

Друга спроба евакуації з Маріуполя також зірвалася

"У Маріуполі люди живуть в жаху, відчайдушно потребуючи безпеки. Сьогоднішня спроба розпочати евакуацію приблизно 200 000 людей не вдалася. Невдалі спроби підкреслюють відсутність докладної та чинної угоди між сторонами конфлікту", - йдеться у повідомленні Червоного Хреста у Twitter.

Як заявили в українському МВС, російські військові знову почали обстрілювати ті місця, якими мали проїхати цивільні.

Як має пройти евакуація

Евакуація мирного населення з Маріуполя має розпочатися сьогодні о 12:00. Очікується, що для цього буде забезпечений режим тиші з 10:00 до 21:00.

Маршрут

Маршрут гуманітарного "зеленого" коридору: Маріуполь - Портовське - Мангуш ( в об'їзд Нікольського) - Республіка - Розівка - Більмак - Пологи - Оріхів - Запоріжжя.

Точки збору для евакуації на автобусах:

СК "Іллічівець" (пр. Нахімова, 53);

Драмтеатр (Театральна площа, 1)

Кальміуська районна адміністрація (пр.Металургів, 193).

На особистому авто

Пересуватися гуманітарним коридором можна на особистому транспорті, рухаючись виключно за автобусами. Маріупольців просять по можливості брати пасажирів і максимально заповнювати транспорт.

В голові колони буде їхати транспорт Червоного Хреста.

Відхилятися від маршруту гуманітарного коридору КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЕНО.

Сили Національно поліції своїми силами повинні провести додаткове повідомлення про евакуацію.