ru ua
Сб, 05 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эвакуация из Мариуполя переносится. Российские войска нарушили режим тишины

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 05 марта 2022 12:51
Эвакуация из Мариуполя переносится. Российские войска нарушили режим тишины Фото: эвакуации из Мариуполя пока не будет (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Эвакуация из Мариуполя, запланированная на 5 марта, переносится. Российская сторона нарушила договоренности о режиме тишины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского совета Мариуполя.

"В связи с тем, что российская сторона не придерживается режима тишины и продолжила обстрелы как самого Мариуполя, так и его окрестностей, в целях безопасности эвакуация населения переносится", - говорится в сообщении.

Мариупольцев призывают разойтись и следовать в места укрытий.

"Дополнительная информация о эвакуации будет размещена в ближайшее время. На данный момент идут переговоры с Российской Федерацией об установлении режима тишины и обеспечении безопасного гуманитарного коридора. Также информировать жителей города будут полицейские с помощью громкоговорителей", - добавили местные власти.

Напомним, ранее сообщалось, что по маршруту эвакуации из Мариуполя идут бои в Запорожской области, и стороны пытаются согласовать режим тишины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариуполь Война России против Украины
NEWS
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
НАТО дало "зеленый свет" для дальнейшей бомбардировки украинских городов, - Зеленский
DAILY
Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Санкционный ад. Что происходит с экономикой РФ и приведет ли это к свержению Путина