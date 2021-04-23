Вторая миссия Crew Dragon. Корабль SpaceX летит на МКС: трансляция

Сегодня, 23 апреля с площадки Космического центра NASA во Флориде стартует миссия SpaceX Crew 2 . Запуск ракеты Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon является знаковым событием. Впервые для доставки астронавтов на МКС ракета-носитель и корабль частной компании используются повторно.

Трансляция подготовительных мероприятий и старта космической миссии Crew 2 доступна на платформе NASA Live .

Сrew 2 летит на МКС 23 апреля

Запуск SpaceX Crew 2 запланирован на пятницу, 23 апреля, в 05:49 по местному времени (12:49 по Киеву).

Миссия стартует с площадки LC39A Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Старт изначально был намечен на 22 апреля, однако его перенесли из-за неблагоприятных метеоусловий по маршруту полета.

Стыковка корабля Crew Dragоn c Международной космической станцией ожидается на следующий день - примерно в 05:10 24 апреля (12:10 по киевскому времени).

Особенности миссии

Для Crew-2 впервые будут одновременно использованы многоразовая ракета и многоразовый пилотируемый корабль.

Так, коммерческий корабль Crew Dragon Endeavour полетит на МКС уже во второй раз после доставки на орбитальную станцию астронавтов в мае 2020-года. Также повторно используется первая ступень ракеты Falcon 9, которая ранее выводила на орбиту Crew Dragon во время тестового запуска.

Crew 2 является второй операционной миссией SpaceX. Она проходит в рамках программы NASA Commercial Crew Program (организация полетов астронавтов на МКС частными кораблями).

Crew Dragon везет на МКС международный экипаж

Корабль доставит на Международную космическую станцию четырех астронавтов из США, Японии и Франции. Они сменят экипаж, который работал в там с ноября 2020 года.

Фото: экипаж Crew 2. Слева направо,Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акихико Хошиде (nasa.gov)

Это первый полет международных партнеров в рамках американской программы коммерческих космических миссий.

Функции командира и пилота Crew 2 будут выполнять астронавты NASA Роберт Шейн Кимбро и Кэтрин Меган Макартур. Кстати, Кэтрин - супруга Роберта Бенкена, который совершил первый пилотируемый полет на Crew Dragon Endeavour в прошлом году.

На борту также будет находиться астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Акихико Хошиде. Европейское космическое агентство ЕКА представляет француз Томас Песке.

После прилета на МКС астронавты на протяжении 6 месяцев будут заниматься научными экспериментами и исследованиями в области медицинских технологий, здоровья человека.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся в прошлом году

30 мая 2020 года компания SpaceX и NASA осуществили тестовый пилотируемый запуск частного космического корабля Crew Dragon к околоземной орбите. На борту находилось два астронавта NASA - Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

Это был первый случай более чем за 10 лет, когда астронавты США отправились на Международную космическую станцию не на российском "Союзе".

До прошлого года корабли компании Илона Маска были беспилотными и доставляли на МКС различные грузы. После успешного полета Crew Dragon NASA начало сотрудничество со SpaceX по программе Commercial Crew Program.

16 ноября 2020 года корабль Crew Dragon Resilience осуществил первую операционную миссию и доставил на орбитальную станцию 4-х астронавтов. Он будет находиться на МКС до 28 апреля.