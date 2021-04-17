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SpaceX построит корабль для высадки миссии NASA на Луну

Новина українською → США, Суббота 17 апреля 2021 00:04
SpaceX построит корабль для высадки миссии NASA на Луну Фото: миссия NASA планирует отправиться на Луну до 2024 года (nasa.gov)
Автор: Артур Родивилов

В NASA выбрали компанию SpaceX для создания космического корабля. Он впервые после последней миссии "Аполлон" высадит астронавтов на Луну.

Об этом говорится в официальном заявлении NASA.

Получив контракт на 2,9 миллиона долларов, SpaceX оставила позади такие компании, как Blue Origin Джеффа Безоса, которая сотрудничает с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Darper. Еще одним конкурентом SpaceX выступала Dynestics, крупный оборонный подрядчик.

В NASA изначально выбрали все три компании для выполнения начальной фазы контракта, и ожидалось, что две из них займутся строительством посадочного лунного модуля.

Что касается других крупных программ, в NASA выбирали нескольких поставщиков, чтобы стимулировать конкуренцию и обеспечить резерв на случай, если один из них не сможет выполнить задачу.

Программа Artemis, в рамках которой запланирована высадка астронавтов на Луну, была запущена при администрации бывшего президента США Дональда Трампа и поддержана администрацией Джо Байдена. В этом году Конгресс США выделил на программу Artemis 850 миллионов долларов, что гораздо меньше чем 3,3 миллиарда, которые необходимы для того, чтобы уложиться в сроки до 2024 года. Но отказываться от программы не планируется.

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Также сообщалось, что NASA подготовило первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается аппарат Perseverance.

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