NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon к МКС
NASA перенесло второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) для смены экипажа. Полет корабля перенесли из-за погодных условий.
Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Запуск планировался с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 22 апреля около 06:11 по местному времени (13:11 по киевскому времени). В этом районе ожидаются благоприятные погодные условия, однако специалисты NASA опасаются, что метеоусловия по траектории полета и в месте возможной аварийной посадки.
Поэтому запуск корабля был перенесен на 05:49 23 апреля (12:49 по киевскому времени).
В ведомстве подчеркнули, что с прибытием Crew Dragon на МКС впервые будут одновременно находиться сразу два американских пилотируемых корабля.
Согласно графику NASA, Crew Dragon Resilience, прибывший на МКС еще в ноябре, покинет станцию 28 апреля. На нем на Землю отправятся астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.
Напомним, в прошлом году корабль Crew Dragon компании SpaceX впервые доставил людей на МКС. Crew Dragon доставил на космическую станцию астронавтов.
Отметим, американская частная компания Axiom Space представила участников первой туристической миссии корабля Crew Dragon к Международной космической станции.