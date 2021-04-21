NASA перенесло запуск корабля Crew Dragon к МКС

NASA перенесло второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию (МКС) для смены экипажа. Полет корабля перенесли из-за погодных условий.

Запуск планировался с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 22 апреля около 06:11 по местному времени (13:11 по киевскому времени). В этом районе ожидаются благоприятные погодные условия, однако специалисты NASA опасаются, что метеоусловия по траектории полета и в месте возможной аварийной посадки.

Поэтому запуск корабля был перенесен на 05:49 23 апреля (12:49 по киевскому времени).

В ведомстве подчеркнули, что с прибытием Crew Dragon на МКС впервые будут одновременно находиться сразу два американских пилотируемых корабля.

Согласно графику NASA, Crew Dragon Resilience, прибывший на МКС еще в ноябре, покинет станцию 28 апреля. На нем на Землю отправятся астронавты Шэннон Уокер, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Соити Ногучи.