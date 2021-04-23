Друга місія Crew Dragon. Корабель SpaceX летить на МКС: трансляція

Сьогодні, 23 квітня з майданчика Космічного центру NASA у Флориді стартує місія SpaceX Crew 2 . Запуск ракети Falcon 9 з пілотованим кораблем Crew Dragon є знаковою подією. Вперше для доставки астронавтів на МКС ракета-носій і корабель приватної компанії використовуються повторно.

Трансляція підготовчих заходів і старту космічної місії Crew 2 доступна на платформі NASA Live .

Сrew 2 летить на МКС 23 квітня

Запуск SpaceX Crew 2 запланований на п'ятницю, 23 квітня, о 05:49 за місцевим часом (12:49 за Києвом).

Місія стартує з майданчика LC39A Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Старт спочатку був намічений на 22 квітня, проте його перенесли через несприятливі метеоумови за маршрутом польоту.

Стиковка корабля Crew Dragоn c Міжнародною космічною станцією очікується наступного дня - приблизно о 05:10 24 квітня (12:10 за київським часом).

Особливості місії

Для Crew-2 вперше будуть одночасно використані багаторазова ракета і багаторазовий пілотований корабель.

Так, комерційний корабель Crew Dragon Endeavour полетить на МКС вже вдруге після доставки на орбітальну станцію астронавтів у травні 2020 року. Також повторно використовується перший ступінь ракети Falcon 9, яка раніше виводила на орбіту Crew Dragon під час тестового запуску.

Crew 2 є другою операційною місією SpaceX. Вона проходить у рамках програми NASA Commercial Crew Program (організація польотів астронавтів на МКС приватними кораблями).

Crew Dragon везе на МКС міжнародний екіпаж

Корабель доставить на Міжнародну космічну станцію чотирьох астронавтів із США, Японії і Франції. Вони змінять екіпаж, який працював там з листопада 2020 року.

Фото: екіпаж Crew 2. Зліва направо, Томас Песке, Меган МакАртур, Роберт Шейн Кимбро, Акіхіко Хошіде (nasa.gov)

Це перший політ міжнародних партнерів в рамках американської програми комерційних космічних місій.

Функції командира і пілота Crew 2 виконуватимуть астронавти NASA Роберт Шейн Кімбро і Кетрін Меган МакАртур. До речі, Кетрін - дружина Роберта Бенкена, який здійснив перший пілотований політ на Crew Dragon Endeavour в минулому році.

На борту також перебуватиме астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA Акіхіко Хошиде. Європейське космічне агентство ЄКА представляє француз Томас Песке.

Після прильоту на МКС астронавти протягом 6 місяців будуть займатися науковими експериментами і дослідженнями в області медичних технологій, здоров'я людини.

Перший пілотований політ Crew Dragon відбувся в минулому році

30 травня 2020 року компанія SpaceX і NASA здійснили тестовий пілотований запуск приватного космічного корабля Crew Dragon до навколоземній орбіти. На борту знаходилося два астронавта NASA - Роберт Бенкен і Дуглас Херлі.

Це був перший випадок більш ніж за 10 років, коли астронавти США вирушили на Міжнародну космічну станцію не на російському "Союзі".

До минулого року кораблі компанії Ілона Маска були безпілотними і доставляли на МКС різні вантажі. Після успішного польоту Crew Dragon NASA розпочало співпрацю з SpaceX по програмі Commercial Crew Program.

16 листопада 2020 корабель Crew Dragon Resilience здійснив першу операційну місію і доставив на орбітальну станцію 4-х астронавтів. Він буде знаходитися на МКС до 28 квітня.