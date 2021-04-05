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Освободил место. Корабль SpaceX впервые перестыковался с МКС

Новина українською → США, Понедельник 05 апреля 2021 16:20
Освободил место. Корабль SpaceX впервые перестыковался с МКС Фото: корабль Crew Dragon перестыковался с МКС (twitter.com Space_Station)
Автор: Дмитрий Левицкий

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX сегодня отсоединился от Международной космической станции и пристыковался к другому ее шлюзу. Таким образом он освободил место для корабля Crew-2 Dragon.

Об этом сообщила компания SpaceX на странице в Twitter.

Crew Dragon пристыковался к шлюзу модуля Harmony космической станции. Перестыковка корабля происходила в автоматическом режиме. Корабль впервые в истории совершил такой маневр.

"Dragon перестыковался с МКС, завершив свой первый в истории полет для того, чтобы пристыковаться к другому шлюзу, и освободив место для прибытия Crew-2 Dragon через несколько недель, а также для CRS-22 Dragon этим летом", - заявили в компании.

Напомним, в прошлом ноября корабль Crew Dragon доставил на МКС новую миссию в составе четырех астронавтов. Корабль будет оставаться на МКС до завершения этой миссии, после чего он вернет астронавтов на Землю.

Как писало РБК-Украина, 30 мая 2020 года SpaceX и NASA осуществили успешный запуск космического корабля Crew Dragon к МКС. Тогда корабль SpaceX впервые доставил людей на МКС.

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