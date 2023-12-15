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"Втомлююся від болю". Харлан зізналася у проблемах зі здоров'ям: що відомо

П'ятниця 15 грудня 2023 13:39
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"Втомлююся від болю". Харлан зізналася у проблемах зі здоров'ям: що відомо Фото: Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українська шаблістка, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан має проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне. Спорт.

За словами фехтувальниці, останнім часом вона змушена виступати із травмою. 33-річна чемпіонка фехтує з пошкодженням правої ноги близько року.

"Під час особистих змагань в Алжирі я травмувалася ще більше - до цього була проблема зі стегном. Уже рік у мене ця проблема існує. Інколи я не можу нормально фехтувати: втомлююся від болю і останні кілька змагань минулого сезону я фехтувала просто на знеболювальних", - говорить Ольга.

Вона додає, що “цю проблему можна вирішити лише за тривалий час відпочинку", а так як його не було, то й проблема поверталася.

“Саме в Алжирі, коли фехтувала у півфіналі, я трохи послизнулася і надірвала ще більше. Але закінчила змагання, профехтувала командний турнір - все це було не без болю, з останніх сил", - підсумувала Харлан.

Нагадаємо, на початку грудня травма не завадила Харлан зійти на другу сходинку п’єдесталу пошани Гран-прі в Орлеані.

Перед цим українка також виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування.

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Ольга Харлан
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