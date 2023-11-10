Харлан виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну федерацію фехтування України .

"Шаблістка Ольга Харлан - срібна призерка етапу Кубка світу в Алжирі! Вітаємо з неймовірним початком олімпійського сезону 2023/2024!", - повідомили в Національній федерації.

Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Інцидент з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри.

Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

До слова, напередодні Терлюга зазнала скандальної поразки в 1/2 фіналу ЧС-2023 з карате.

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