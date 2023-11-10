ua en ru
Сб, 11 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Харлан виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування

Україна, П'ятниця 10 листопада 2023 23:14
UA EN RU
Харлан виборола "срібло" на першому етапі Кубку світу з фехтування Фото: українська шаблістка Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська шаблістка Ольга Харлан виборола "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування в Алжирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну федерацію фехтування України.

"Шаблістка Ольга Харлан - срібна призерка етапу Кубка світу в Алжирі! Вітаємо з неймовірним початком олімпійського сезону 2023/2024!", - повідомили в Національній федерації.

Після п'яти перемог у турнірній сітці олімпійська чемпіонка поступилася у фіналі француженці Сарі Бальцер.

Інцидент з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри.

Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

До слова, напередодні Терлюга зазнала скандальної поразки в 1/2 фіналу ЧС-2023 з карате.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
спортсмени спортзал
NEWS
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
До Криму - 80 км. Що відбувається на лівому березі Херсонщини під безперервним контролем ЗСУ
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом