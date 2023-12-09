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Харлан зі "сріблом" фінішувала на Гран-прі в Орлеані

Україна, Субота 09 грудня 2023 22:12
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Харлан зі "сріблом" фінішувала на Гран-прі в Орлеані Фото: українська шаблістка Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українська шаблістка Ольга Харлан сьогодні, 9 грудня, зійшла на другу сходинку п’єдесталу пошани Гран-прі в Орлеані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національного олімпійського комітету України.

"Жодного турніру без нагороди - під таким девізом розпочинає олімпійський сезон наша титулована шаблістка Ольга Харлан", - заявили в НОК.

В комітеті зазначили, що Харлан єдина, хто зумів на цих змаганнях скласти конкуренцію господаркам доріжки, компанію на п’єдесталі їй склали три представниці Франції.

Перемога над дворазовою чемпіонкою світу серед юніорів кореянкою Чон Ха Йон (15:13) у чвертьфіналі гарантувала українській спортсменці нагороду. Але вона не зупинилася на досягнутому і далі взяла гору над досвідченою француженкою Сесілією Бердер (15:11). І лише у фіналі поступилася її співвітчизниці, дворазовій призерці Олімпіади-2020 Манон Апіті-Брюне (12:15).

"Срібло Орлеана-2023 стало 28-ю нагородою у кар’єрі Ольги Харлан на турнірах серії Гран-прі!", - заявили в НОК.

Інцидент з Ольгою Харлан на ЧС-2023

Українка на старті першості планети впевнено здолала росіянку Смірнову (15:7). Утім, після поєдинку вона відмовилася від традиційного ритуалу – рукостискання. Натомість поспілкувалася зі суперницею і покинула майданчик.

Проте, "нейтральна" спортсменка залишилася і вимагала дискваліфікувати Харлан. Судді її протест відхилили, тож досвідчена українка пройшла в наступний раунд. Однак, організатори змагань дискваліфікували Харлан за неповагу до опонентки з РФ.

Згодом Міжнародна федерація фехтування призупинила дискваліфікацію українки задля її участі в командних змаганнях. Там збірна України дійшла до півфіналу та досягла прогресу в рейтингу для кваліфікації на Олімпійські ігри. Натомість МОК персонально запросив Харлан на змагання.

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