"Устаю от боли". Харлан призналась в проблемах со здоровьем: что известно

По словам фехтовальщицы, в последнее время она вынуждена выступать с травмой. 33-летняя чемпионка фехтует с повреждением правой ноги около года.

"Во время личных соревнований в Алжире я травмировалась еще больше - до этого была проблема с бедром. Уже год у меня эта проблема существует. Иногда я не могу нормально фехтовать: устаю от боли и последние несколько соревнований в прошлом сезоне я фехтовала просто на обезболивающих", - говорит Ольга.

Она добавляет, что эту проблему можно решить только за длительное время отдыха, а так как его не было, то и проблема возвращалась.

"Именно в Алжире, когда фехтовала в полуфинале, я немного поскользнулась и надорвала еще больше. Но закончила соревнование, профехтовала командный турнир - все это было не без боли, из последних сил", - подытожила Харлан.