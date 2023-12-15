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"Устаю от боли". Харлан призналась в проблемах со здоровьем: что известно

Пятница 15 декабря 2023 13:39
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"Устаю от боли". Харлан призналась в проблемах со здоровьем: что известно Фото: Ольга Харлан (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинская саблистка, олимпийская чемпионка Ольга Харлан испытывает проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне. Спорт.

По словам фехтовальщицы, в последнее время она вынуждена выступать с травмой. 33-летняя чемпионка фехтует с повреждением правой ноги около года.

"Во время личных соревнований в Алжире я травмировалась еще больше - до этого была проблема с бедром. Уже год у меня эта проблема существует. Иногда я не могу нормально фехтовать: устаю от боли и последние несколько соревнований в прошлом сезоне я фехтовала просто на обезболивающих", - говорит Ольга.

Она добавляет, что эту проблему можно решить только за длительное время отдыха, а так как его не было, то и проблема возвращалась.

"Именно в Алжире, когда фехтовала в полуфинале, я немного поскользнулась и надорвала еще больше. Но закончила соревнование, профехтовала командный турнир - все это было не без боли, из последних сил", - подытожила Харлан.

Напомним, в начале декабря травма не помешала Харлану сойти на вторую строчку пьедестала почета Гран-при в Орлеане.

Перед этим украинка также завоевала "серебро" на первом этапе Кубка мира по фехтованию.

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Ольга Харлан
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