Втомлений від політичних провалів Маск зосереджується на Tesla та SpaceX, - WP

За даними видання, близько року тому Маск непомітно скликав кілька республіканських стратегів та довірених осіб до своєї квартири. Генеральний директор Tesla заявив групі, що обрання Дональда Трампа новим президентом США є важливим для майбутнього країни, і він готовий зробити все - і заплатити будь-яку суму - щоб це сталось.

Він дійсно витратив чимало, вклавши щонайменше 288 мільйонів доларів у вибори в США минулого року.

Однак, як пише видання, цього тижня, після періоду жорсткої негативної реакції на його політичну діяльність та його компанію з виробництва електромобілів, він, здається, підвів риску під усією цією роботою.

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WP пише, що, за даними двох анонімних людей, знайомих з його думкою останніх місяців, політика була центральною для Маска протягом більшої частини минулого року, але його остання одержимість зникла, перетворюючись на розчарування через особисті витрати та труднощі в досягненні результатів.

Джерела зауважили, що Маск також глибоко стурбований особистою безпекою себе та своєї родини. Він також не очікував такого рівня негативної реакції проти себе особисто чи проти його компаній, включаючи випадки насильства на об'єктах Tesla.

Повернення до роботи над Tesla та SpaceX

Одне з джерел приватно повідомило, що Маск розчарований впливом, який його гроші можуть мати на політичну систему, і волів би витрачати свій час і статки деінде.

Мільярдер сказав, що йому потрібно знову звернути увагу на Tesla та SpaceX, дві компанії, які здобули йому репутацію технологічного новатора та де він обіймає посаду головного виконавчого директора.

Обидві наразі перебувають на критичному етапі: виробник електромобілів планує випустити повністю автономний автомобіль у червні, а ракетна компанія, як очікується, запустить свою ракету Starship наступного покоління вже наступного тижня.

Маск також має намір відправити безпілотний флот на Марс у 2026 році, що стане вирішальним кроком у досягненні його багаторічної мети – відправити людей на Червону планету.

Результати його активної

Тим часом, як пише видання, результати його активної участі у справах Вашингтона виглядають у кращому випадку невизначеними. Міністерство ефективності урядування, яке він очолював кілька місяців, від початку створення поставило за мету заощадити 2 трильйони доларів з бюджету США.

Однак навіть його власні останні оцінки в 160 мільярдів доларів на 2026 фінансовий рік набагато скромніші та не найточніші.

За даними видання, Маск ніколи не очікував, що його політична участь буде легкою. Під час однієї зустрічі минулого року мільярдер визнав особистий та фінансовий ризик, на який він йшов, підтримуючи Трампа, як кандидата в президенти, якому протистоять його переважно демократичні клієнти.

Популярність Маска різко впала

Ще один потенційний фактор поштовху: популярність Маска різко впала, згідно з опитуванням Washington Post-ABC News-Ipsos, опублікованим минулого місяця.

Опитування показало, що 35% американців схвалюють те, як Маск виконує свою роботу в адміністрації Трампа, тоді як 57% не схвалюють.