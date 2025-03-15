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Маск припустився низки помилок під час роботи над DOGE, - Венс

Субота 15 березня 2025 03:28
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Маск припустився низки помилок під час роботи над DOGE, - Венс Фото: мільярдер Ілон Маск (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Віцепрезидент США Джей Ді Венс висловився про роботу Ілона Маска над проєктом Департаменту ефективності державного управління (DOGE) зі скорочення федерального уряду. За його словами, мільярдер припустився низки помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сам Ілон Маск сказав, що іноді ти щось робиш, робиш помилку, а потім виправляєш її. Я приймаю помилки... Я також вважаю, що потрібно швидко виправляти ці помилки. Але я прекрасно розумію, що в уряді працює багато хороших людей - людей, які виконують свою роботу дуже добре. І ми хочемо зберегти якомога більше того, що працює в уряді, усуваючи при цьому те, що не працює", - сказав Венс в інтерв'ю NBC News.

CNN зазначає, що це один із перших випадків, коли високопоставлений чиновник Білого дому визнав, що команда Маска DOGE припустилася низки помилок.

Нагадаємо, близько тижня тому Politico писало, що президент США Дональд Трамп обмежив повноваження Ілона Маска після масових звільнень. Зокрема, глава Білого дому заявив, що мільярдер має право давати лише рекомендації департаментам, а не ухвалювати кадрові рішення.

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