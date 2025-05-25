Уставший от политических провалов Маск сосредотачивается на Tesla и SpaceX, - WP

Американский миллиардер Илон Маск отходит от политики и возвращается к технологиям. После волны критики и провалов на политическом фронте он сосредотачивается на развитии Tesla и миссии полета на Марс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным издания, около года назад Маск незаметно созвал несколько республиканских стратегов и доверенных лиц в свою квартиру. Генеральный директор Tesla заявил группе, что избрание Дональда Трампа новым президентом США является важным для будущего страны, и он готов сделать все - и заплатить любую сумму - чтобы это произошло.
Он действительно потратил немало, вложив по меньшей мере 288 миллионов долларов в выборы в США в прошлом году.
Однако, как пишет издание, на этой неделе, после периода жесткой негативной реакции на его политическую деятельность и его компанию по производству электромобилей, он, кажется, подвел черту под всей этой работой.
WP пишет, что, по данным двух анонимных людей, знакомых с его мнением последних месяцев, политика была центральной для Маска в течение большей части прошлого года, но его последняя одержимость исчезла, превращаясь в разочарование из-за личных расходов и трудностей в достижении результатов.
Источники отметили, что Маск также глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он также не ожидал такого уровня негативной реакции против себя лично или против его компаний, включая случаи насилия на объектах Tesla.
Один из источников частно сообщил, что Маск разочарован влиянием, которое его деньги могут иметь на политическую систему, и предпочел бы тратить свое время и состояние в другом месте.
Миллиардер сказал, что ему нужно снова обратить внимание на Tesla и SpaceX, две компании, которые получили ему репутацию технологического новатора и где он занимает должность главного исполнительного директора.
Обе сейчас находятся на критическом этапе: производитель электромобилей планирует выпустить полностью автономный автомобиль в июне, а ракетная компания, как ожидается, запустит свою ракету Starship следующего поколения уже на следующей неделе.
Маск также намерен отправить беспилотный флот на Марс в 2026 году, что станет решающим шагом в достижении его многолетней цели - отправить людей на Красную планету.
Между тем, как пишет издание, результаты его активного участия в делах Вашингтона выглядят в лучшем случае неопределенными. Министерство эффективности управления, которое он возглавлял несколько месяцев, с начала создания поставило целью сэкономить 2 триллиона долларов из бюджета США.
Однако даже его собственные последние оценки в 160 миллиардов долларов на 2026 финансовый год гораздо скромнее и не самые точные.
По данным издания, Маск никогда не ожидал, что его политическое участие будет легким. Во время одной встречи в прошлом году миллиардер признал личный и финансовый риск, на который он шел, поддерживая Трампа, как кандидата в президенты, которому противостоят его преимущественно демократические клиенты.
Еще один потенциальный фактор толчка: популярность Маска резко упала, согласно опросу Washington Post-ABC News-Ipsos, опубликованному в прошлом месяце.
Опрос показал, что 35% американцев одобряют то, как Маск выполняет свою работу в администрации Трампа, тогда как 57% не одобряют.
В начале срока Трампа, Департамент правительственной эффективности под правлением американского миллиардера Илона Маска возглавил усилия по ликвидации Агентства США по международному развитию (USAID), основного механизма предоставления американской внешней помощи и критически важного инструмента "мягкой силы" США для завоевания влияния за рубежом.
В то же время тогда Департамент сократил расходы Минобразования США более чем на 900 млн долларов.
Заметим также, что недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался о работе Илона Маска над проектом Департамента эффективности государственного управления по сокращению федерального правительства.
По его словам, миллиардер допустил ряд ошибок.
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