Сбежали с позиций. Оккупанты жалуются на отказ солдат выполнять приказы (перехват)
Нові российские военные прибывшие на позиции отказались выполнять приказ и скрылись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
"Вот они оттуда с*бались, не хотят выполнять боевое задание", - жалуется старший военный на выходку вновь прибывших оккупантов.
Военный РФ докладывает командованию о невыполнении подчиненными боевой задачи и озвучивает свое видение наказания для них:
"Как я думаю? Создать их боевую задачу на утро и записать на видео... они отказываются выполнять - забрать оружие и отправить их к вам туда... и под трибунал", - говорит оккупант.
Его коллега с ним согласился, отмечая, что вскоре придут новые военные.
Напомним, во время одного из перехватов жена российского оккупанта пожаловалась на то, что командование не обеспечивает своих подчиненных.
Ранее РБК-Украина сообщало, как оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновно руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.
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