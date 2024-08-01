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ССО зупинили прорив росіян в один з населених пунктів під Торецьком (відео)

Четвер 01 серпня 2024 17:43
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ССО зупинили прорив росіян в один з населених пунктів під Торецьком (відео) Ілюстративне фото: українські військові не дали росіянам прорватися в один із населених пунктів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ не дали росіянам прорватися в один із населених пунктів, який знаходиться на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ССО у Facebook.

Як зазначили військові, штурм росіян стримували групи восьмого окремого полку спецпризначення.

На відео, яке оприлюднили ССО, можна помітити, як українська піхота та снайпери ведуть вогонь по російських окупантах. Зокрема, там є кадри ліквідації ворожих солдатів.

"Окупанти рахують втрати, ми працюємо далі", - сказано в повідомленні Сил спецоперацій.

Що передувало

Нагадаємо, російські окупанти не залишають спроб просування на Торецькому напрямку. Зокрема, на початку липня речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявляв, що на околиці міста тривають бої.

Нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що ворожі солдати нібито зайшли до Торецька і бої вже йдуть безпосередньо у місті.

Керівник "Центру протидії дезінформації" (ЦПД) при Раді національної безпеки та оборони (РНБО) Андрій Коваленко одразу ж спростував такий вкид. Він зазначив, що інформація не відповідає дійсності.

При цьому начальник Торецької ГВА Василь Чинчик зазначав, що Торецьк залишається вільним від окупантів, але місто постійно страждає від ворожих обстрілів.

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