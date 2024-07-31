Росіяни тиснуть на всіх напрямках, найбільше боїв на Покровському, - Генштаб
Росіяни тиснуть на всіх ділянках фронту в Україні. За добу, 30 липня, сталися 144 бойові зіткнення, 48 з яких на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.
"На Покровському напрямку ЗСУ відбито 48 атак", - йдеться у повідомленні.
Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.
Ситуація на інших напрямках
На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.
На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.
На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.
На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.
На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону ЗСУ в районі Часового Яру Донецької області.
Ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.
На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.
На Времівському напрямку противник здійснив п’ять безуспішних спроб прорвати оборону у напрямку Степової Новосілки Донецької області.
На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.
Втрати РФ в Україні
Минулої доби, 30 липня, втрати РФ склали 1060 військових. Також ЗСУ знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.
Крім того, минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.
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