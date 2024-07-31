Росіяни тиснуть на всіх напрямках, найбільше боїв на Покровському, - Генштаб

Росіяни тиснуть на всіх ділянках фронту в Україні. За добу, 30 липня, сталися 144 бойові зіткнення, 48 з яких на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ на 8:00.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями , противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Оріхівському напрямку відбулось п’ять бойових зіткнень в районі Малої Токмачки, Роботиного та Новоандріївки Запорізької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Парасковіївка, де ворог 16 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

Ворог 23 рази намагався вклинитися в оборону ЗСУ на Торецькому напрямку в районах населених пунктів Північне, Торецьк, Нью-Йорк та Залізне.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито чотири атаки в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Переїзне та Виїмка.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 18 атак противника в районах Макіївки, Невського Луганської області та Серебрянського лісу.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала сім. Сили оборони відбивали атаки ворога в районі Піщаного та Стельмахівки Харківської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося шість бойових зіткнень. Бої точилися зокрема в районах населених пунктів Тихе та Вовчанськ Харківської області.

Окупанти атакували в районах населених пунктів Новоолександрівка, Веселе, Сергіївка, Желанне, Яснобродівка, Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка та Калинове, де ворог намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів.

Втрати РФ в Україні

Минулої доби, 30 липня, втрати РФ склали 1060 військових. Також ЗСУ знешкодили дев’ять танків, 20 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, одну РСЗВ, засіб ППО, 21 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету, 52 автомобіля та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.

Крім того, минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали сім ударів по районах зосередження особового складу противника, також уразили засіб ППО, три склади боєприпасів та склад матеріально-технічних засобів ворога.

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