У МВС показали евакуацію в Херсонській області під ударами дронів (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як розповіли у МВС, з проханням про евакуацію звернувся 84-річний чоловік, будинок якого знищили окупанти.

На в'їзді до Михайлівки поліцейські вже помітили розвідувальний дрон росіян. Відразу після цього по одному з будинків вдарив інший безпілотник. Ще один дрон вибухнув за метр від броньованого авто, коли водій їхав, щоб передати місцевим питну воду та продукти. На щастя, ніхто не постраждав.

Один з поліцейських почав стрілянину по розвідувальному дрону ворога і той полетів з місця евакуації.

"Правоохоронці максимально швидко евакуювали літнього чоловіка та передали його рідним", - уточнили у МВС.