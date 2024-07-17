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У МВС показали евакуацію в Херсонській області під ударами дронів (відео)

Херсонська область, Середа 17 липня 2024 20:06
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У МВС показали евакуацію в Херсонській області під ударами дронів (відео) Ілюстративне фото: росіяни вдарили дронами по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Поліцейські евакуювали літнього чоловіка з села Михайлівка Херсонської області під ударами російських безпілотників. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України у Facebook.

Як розповіли у МВС, з проханням про евакуацію звернувся 84-річний чоловік, будинок якого знищили окупанти.

На в'їзді до Михайлівки поліцейські вже помітили розвідувальний дрон росіян. Відразу після цього по одному з будинків вдарив інший безпілотник. Ще один дрон вибухнув за метр від броньованого авто, коли водій їхав, щоб передати місцевим питну воду та продукти. На щастя, ніхто не постраждав.

Один з поліцейських почав стрілянину по розвідувальному дрону ворога і той полетів з місця евакуації.

"Правоохоронці максимально швидко евакуювали літнього чоловіка та передали його рідним", - уточнили у МВС.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські окупанти регулярно завдають ударів по населених пунктах Херсонської області. Контроль над лівобережжям регіону дозволяє їм атакувати правобережжя за допомогою артилерії, дронів та іншого озброєння.

Зокрема, кілька тижнів тому росіяни вдарили по Чорнобаївці. Через це дитина отримала тяжкі поранення.

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Херсонська область Евакуація Війна в Україні Атака дронів
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