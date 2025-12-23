Втеча через газову трубу: СБУ викрила схему ухилення від мобілізації

Як зазначається, загалом були затримані 8 людей в різних областях. За хабарі від 10 до 15 тисяч доларів США ділки продавали військовозобов’язаним фіктивні меддовідки або переправляли їх за кордон поза пунктами пропуску.

Затримання у різних регіонах

Так, на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилянтів до західного регіону, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського Союзу через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим з Покровська, який мігрував до ЄС. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоку потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

В Одесі правоохоронці затримали одразу чотирьох ділків, які організували підпільний "трансфер" військовозобов’язаних до невизнаного Придністров’я.

"До складу злочинної групи входив дезертир, який під виглядом діючого військовослужбовця перевозив ухилянтів у багажнику власного авто", - повідомили в СБУ.

На Полтавщині викрито 48-річного колишнього правоохоронця, який торгував фейковими довідками про інвалідність. Щоб отримати підроблені документи, фігурант використовував знайомих лікарів-неврологів.

Як встановило розслідування, чоловіків спочатку оформлювали на "стаціонар" у місцевих медустановах, а потім вручали їм фіктивні виписки з важкими діагнозами.

У Дніпрі затримано двох безробітних віком 51 та 59 років, які нелегально переправляли військовозобов’язаних до Євросоюзу лісовими стежками. Для маскування ухилянтів на місцевості ділки видавали їм камуфльований одяг.

Що загрожує

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями:

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособництво в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (організація підроблення документів та збуту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.