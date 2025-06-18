Хабарі по 25 тисяч доларів: в 6 регіонах викрили схеми ухилення від мобілізації

У шести областях України правоохоронці викрили масштабні корупційні схеми, що дозволяли військовозобов'язаним незаконно уникати мобілізації. Суми хабарів сягали 25 тисяч доларів з особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію.

Схеми викрили у Тернопільській, Одеській, Закарпатській, Харківській, Вінницькій та Львівській.

Що виявила поліція:

У Тернополі викрито "схему", яку організував керівник юридичної компанії. Він через "зв'язки" у ТЦК і СП оновлював дані військовозобов’язаних без вручення повісток. За свої "послуги" він був 2 тисячі доларів. Чоловіка спіймали "на гарячому" під час отримання 600 доларів.

В Одесі дві жінки вимагали 14 тисячі доларів з військового ЗСУ за визнання його непридатним до служби, оформлення 2 групи інвалідності та подальшого звільнення за станом здоровʼя. Одну з них затримали під час передачі всієї суми.

У Закарпатті мешканець за 13 тисяч доларів обіцяв нелегально переправити людину до Румунії.

У Вінниці зловмисники намагалися перевезти через Дністер 6 осіб у гідрокостюмах. Вартість такого "переходу" становила від 8 до 11 тисячі доларів.

У Львові жінка організувала "схему" незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон за підробленими медичними документами за 25 тисяч доларів. Її затримали на отриманні завдатку у 12 тисяч доларів.

У Харкові керівник благодійного фонду за 7 тисяч доларів "гарантував" відстрочку через зв’язки в ТЦК.

Організаторів корупційних схем ухилення від мобілізації затримано, їхні дії кваліфікуються за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом);

ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

На їх "клієнтів" складені адміністративні протоколи. Тривають подальші заходи з метою притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.