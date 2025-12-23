Побег через газовую трубу: СБУ разоблачила схему уклонения от мобилизации

Как отмечается, всего были задержаны 8 человек в разных областях. За взятки от 10 до 15 тысяч долларов США дельцы продавали военнообязанным фиктивные медсправки или переправляли их за границу вне пунктов пропуска.

Задержания в разных регионах

Так, на Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в Европейский Союз через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в ЕС. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

В Одессе правоохранители задержали сразу четырех дельцов, которые организовали подпольный "трансфер" военнообязанных в непризнанное Приднестровье.

"В состав преступной группы входил дезертир, который под видом действующего военнослужащего перевозил уклонистов в багажнике собственного авто", - сообщили в СБУ.

На Полтавщине разоблачили 48-летнего бывшего правоохранителя, который торговал фейковыми справками об инвалидности. Чтобы получить поддельные документы, фигурант использовал знакомых врачей-неврологов.

Как установило расследование, мужчин сначала оформляли на "стационар" в местных медучреждениях, а затем вручали им фиктивные выписки с тяжелыми диагнозами.

В Днепре задержаны двое безработных в возрасте 51 и 59 лет, которые нелегально переправляли военнообязанных в Евросоюз лесными тропами. Для маскировки уклонистов на местности дельцы выдавали им камуфлированную одежду.

Что грозит

Сейчас фигурантам сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям:

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 (пособничество в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358 (организация подделки документов и сбыта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.