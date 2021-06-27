Всю Украину накроет дождь с грозой, но жара спадет

В Украине сегодня будут дожди с грозой во всех областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +32.
Сегодня во всех без исключения регионах Украины дожди с грозами.
На западе температура воздуха днем составит +24+28, а ночью +15+18.
На севере страны днем будет +26+29, а ночью +18+21.
В центре страны передают днем +26+30, а ночью +19+21.
На востоке страны днем будет +29+32, а ночью +20+22.
На юге ожидается днем +29+31, а ночью +19+21.
В Киеве сегодня тоже будет дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +20+22.