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Всю Украину накроет дождь с грозой, но жара спадет

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине сегодня будут дожди с грозой во всех областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +24 до +32.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня во всех без исключения регионах Украины дожди с грозами.

На западе температура воздуха днем составит +24+28, а ночью +15+18.

На севере страны днем будет +26+29, а ночью +18+21.

В центре страны передают днем +26+30, а ночью +19+21.

На востоке страны днем будет +29+32, а ночью +20+22.

На юге ожидается днем +29+31, а ночью +19+21.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будет дождь с грозой. Температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +20+22.

Напомним, ливень с грозой и молнией обрушился на Ялту.

Кроме того, синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине.

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