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Штормовое предупреждение в Украине: есть угроза паводков

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Киев, Суббота 26 июня 2021 12:33
Штормовое предупреждение в Украине: есть угроза паводков Фото: в Украине снова дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики объявили штормовое предупреждение по всей Украине в субботу. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сегодня в западных, северных и южных областях, а также завтра, грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, 27 июня в северных, центральных и южных районах местами сильные ливни (I уровень опасности, желтый).

Сегодня также гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

На реках Карпатского региона ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,3 м над уровнями. Из-за этого возможны подтопления, а в горах - схождение селевых паводков.

Напомним, сегодня грозовые дожди распространятся почти по всей Украине.

РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье.

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