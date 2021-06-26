Ливень с грозой и молнией обрушился на Ялту
В оккупированной Ялте начался сильный ливень с грозой и молнией. Подконтрольные России "власти" разворачивают оперативный штаб.
Об этом "глава администрации" Ялты Янина Павленко сообщила на своей странице в Facebook.
По ее словам, собирают штаб для того, чтобы усилить сейчас те тонкие места, где еще возможны подтопления, связанные с усилившимися сейчас ливнями.
Ранее спасатели предупредили крымчан о сильном дожде, грозе, граде и ветре в 15-20 м/с до конца субботы.
На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушили сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы.
Напомним, тогда в Ялте заявили, что подобное было сто лет назад.
Кроме того, в Ялте из-за продолжительных сильных дождей вышла из берегов река Водопадная.