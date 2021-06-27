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Всю Україну накриє дощ з грозою, але спека послабиться

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні сьогодні будуть дощі з грозою у всіх областях. Температура повітря вдень коливатиметься від +24 до +32.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні в усіх без виключення регіонах України дощі з грозами.

На заході температура повітря вдень складе +24+28, а вночі +15+18.

На півночі країни вдень буде +26+29, а вночі +18+21.

У центрі країни передають вдень +26+30, а вночі +19+21.

На сході країни вдень буде +29+32, а вночі +20+22.

На півдні очікується вдень +29+31, а вночі +19+21.

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні теж буде дощ з грозою. Температура повітря вдень складе +26+28, а вночі +20+22.

Нагадаємо, злива з грозою і блискавкою обрушилася на Ялту.

Крім того, синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні.

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