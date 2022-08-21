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Вся "забота" РФ закончилась. В Мариуполе снова сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки

Фото: в Мариуполе снова сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Начиная с понедельника, 22 августа, оккупационная власть в Мариуполе сокращает перечень лиц, которым будет выдаваться гуманитарная помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра города Петра Андрющенко.

"С завтрашнего дня в Мариуполе вновь сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки. Теперь - исключительно для пенсионеров 65+ ; людей с инвалидностью 1-2 групп и детей до 3 лет. Все остальные - как-то сами", - написал он.

Андрющенко отметил, что таким образом оккупанты откровенно принуждают жителей города к труду.

При этом, по его словам, российские подрядчики получают деньги из бюджета в безналичной форме. А мариупольцам нужно выплачивать деньги наличными - и не раз в месяц, а ежедневно.

Он отметил, что у оккупантов нет денег, поэтому подрядчики бросают работу и возвращаются в Россию. Их сменяют другие, но ситуация вновь повторяется.

"Итог - без гуманитарки людям не выжить. Но завтра ее не будет. Вся забота России закончилась. Теперь только труд. Каторжный труд за бесценок", - добавил он.

Напомним, в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие селят строителей из РФ.

Как сообщалось ранее, в городе началась открытая мобилизация в так называемые вооруженные силы "ДНР".

Кроме того, оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом.

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Мариуполь