Вся "забота" РФ закончилась. В Мариуполе снова сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки

"С завтрашнего дня в Мариуполе вновь сокращают перечень лиц для выдачи гуманитарки. Теперь - исключительно для пенсионеров 65+ ; людей с инвалидностью 1-2 групп и детей до 3 лет. Все остальные - как-то сами", - написал он.

Андрющенко отметил, что таким образом оккупанты откровенно принуждают жителей города к труду.

При этом, по его словам, российские подрядчики получают деньги из бюджета в безналичной форме. А мариупольцам нужно выплачивать деньги наличными - и не раз в месяц, а ежедневно.

Он отметил, что у оккупантов нет денег, поэтому подрядчики бросают работу и возвращаются в Россию. Их сменяют другие, но ситуация вновь повторяется.

"Итог - без гуманитарки людям не выжить. Но завтра ее не будет. Вся забота России закончилась. Теперь только труд. Каторжный труд за бесценок", - добавил он.