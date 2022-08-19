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В Мариуполе оккупанты вырезают оборудование с завода Ильича на металлолом, - советник мэра

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Мариуполь, Пятница 19 августа 2022 15:29
В Мариуполе оккупанты вырезают оборудование с завода Ильича на металлолом, - советник мэра Фото: оккупанты разбирают в Мариуполе завод имени Ильича (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Сегодня, 19 августа, над заводом заметили густой дым. По словам Андрющенко, это произошло из-за распила крупногабаритного лома.

"Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - отметил советник городского головы.

Он подчеркнул, что ранее российские оккупанты обещали возобновить работу комбината.

"Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом", - добавил Андрющенко.

Напомним, россияне пытаются провести в оккупированном Мариуполе мобилизацию и забрать мужчин на войну против Украины.

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Мариуполь ММК имени Ильича
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