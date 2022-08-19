В Мариуполе оккупанты вырезают оборудование с завода Ильича на металлолом, - советник мэра

Российские оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

Сегодня, 19 августа, над заводом заметили густой дым. По словам Андрющенко, это произошло из-за распила крупногабаритного лома. "Фактически, на очищенной и разминированной территории начали вырезать завод на металлолом", - отметил советник городского головы. Он подчеркнул, что ранее российские оккупанты обещали возобновить работу комбината. "Это и есть восстановление от россиян. Был металлопрокат - стал металлолом", - добавил Андрющенко.