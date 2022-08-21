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Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие селят "своих", - мэрия

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Мариуполь, Воскресенье 21 августа 2022 13:17
Оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие селят "своих", - мэрия Фото: оккупанты в Мариуполе сносят разбомбленные дома, а в уцелевшие селят "своих" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В захваченном Мариуполе оккупанты сносят разбомбленные дома. При этом в уцелевшие помещения они селят строителей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.

"Мариуполь. Снос домов по ул. Солнечная и бул. Шевченко продолжается. Людям, которые жили в этих домах оккупанты предлагают обещания вместо жилья. В то же время российских строителей начали размещать в уцелевших квартирах при содействии коллаборантов - председателей ОСМД. Типичное поведение оккупантов-украинцам лживую надежду, своим-имущество украинцев. Ничего нового. Просто фашистская Россия", - написал Андрющенко.

Напомним, также мы писали, что в оккупированном Мариуполе вынуждены обустраивать себе квартиры под открытым небом.

Добавим, ранее стало известно, что российские оккупанты в Мариуполе раздают так называемые "разрешения" на расселение в домах местных жителей.

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