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Шлют СМС и предлагают зарплату: в Мариуполе началась открытая мобилизация

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 20 августа 2022 14:04
Шлют СМС и предлагают зарплату: в Мариуполе началась открытая мобилизация Фото: в Мариуполе началась открытая мобилизация (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Мариуполе началась открытая мобилизация в так называемые вооруженные силы "ДНР". Жителям города присылают СМС и предлагают зарплату в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram Мариупольского городского совета.

Согласно полученным СМС-сообщениям, оккупанты пытаются завлечь мариупольцев в свои "вооруженные силы" за 200-300 тысяч рублей в месяц.

По данным Мариупольского горсовета, такие сообщения свидетельствуют, что россиянам оперативно необходимо новое пушечное мясо в связи с огромными потерями на фронте. Городские власти призвали мариупольцев беречь свою жизнь и уезжать из города.

Ранее стало известно, что украинцев возвращают из России в Мариуполь. Это первый факт обратной депортации.

Между тем в Мариуполе продолжается скрытая мобилизация. Мужчин пытаются заманить якобы на работу, а потом отправляют воевать против Украины.

Также мы писали, что оккупанты в Мариуполе пытаются разобрать металлургический комбинат имени Ильича на металлолом и уже начали вырезать оборудование.

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