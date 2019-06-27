Вся предвыборная агитация должна быть на госязыке с 16 июля, - Нацсовет

Национальная рада Украины по вопросам телевидения и радиовещания сообщает, что с 16 июля все материалы предвыборной агитации должны быть выполнены на государственном языке. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В частности, в Нацраде напомнили, что 16 июля вступает в силу (за исключением отдельных положений) "языковой закон" - закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который регулирует функционирование и использование украинского языка в различных сферах общественной жизни. Среди прочего он определяет и требования к материалам политической рекламы, распространяемой на телевидении, радио, в интернете и печатным способом.

"Материалы предвыборной агитации, транслируемые на телевидении, радио, размещаются на носителях наружной рекламы, распространяются в виде листовок и газет или в сети Интернет, выполняются на государственном языке", - указано в частях четвертой и пятой статьи 18 настоящего закона.

Материалы предвыборной агитации, в том числе видеоматериалы о выборах президента Украины, народных депутатов Украины, депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым, депутатов и должностных лиц органов местного самоуправления, всеукраинские и местные референдумы и их результаты, а также политическая реклама, предвыборная агитация и теледебаты адаптируются для восприятия жестоязычними лицами путем перевода на украинский жестовый язык и/или субтитрования на украинском языке с учетом требований, установленных законом.

При этом в отдельных населенных пунктах допускается распространение материалов предвыборной агитации, выполненных на государственном языке и дублированных на языках коренных народов, национальных меньшинств Украины.

"Национальная рада обращает внимание лицензиатов на эти нормы и напоминает телерадиоорганизациям, что они обязаны соблюдать законодательство Украины о языке предвыборной агитации во время кампании по внеочередным выборам народных депутатов Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отмены "языкового закона" не будет.

Как писало РБК-Украина ранее, "языковой закон" вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. При этом отдельные его нормы отсрочены.

Добавим, 16 мая 2019 года появился полный текст "языкового закона".