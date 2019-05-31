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В Раде заявили, что не допустят отмены "языкового закона"

Новости » Политика    31.05.2019 - 13:47
В Раде заявили, что не допустят отмены "языкового закона"
Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также Парубий заверил, что ВР не допустит отмены законов о квотах и ​​декоммунизации

Председатель Верховной рады Андрей Парубий заявил, что отмена "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" не произойдет, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер Рады назвал ситуацию в стране кризисом из-за действий Зеленского.

"Страна в тяжелых временах, в стране происходит кризис, связанный с действиями президента, и вчерашнее обнародование стенограммы это подтвердило. Более того, мы вчера услышали как снова представители президента, члены его команды говорят о том, что надо отменить закон о языке, отменить квоты, отменить декоммунизацию. И, к сожалению, это сегодня становится для них привычной политикой. Я хочу сказать от имени Верховной рады и правительства. Украинский народ этого вам не позволит, земля под вами будет гореть. Мы не позволим отменить закон о языке, ни отменить квоты и декоммунизацию. Украинский народ десятилетиями шел к этому", - заявил глава парламента.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" ("языковой закон") ужесточает языковые квоты на радио и телевидении.

Как писало РБК-Украина ранее, "языковой закон" вступит в силу через два месяца после опубликования, то есть 16 июля 2019 года. При этом отдельные его нормы отсрочены.

Добавим, 16 мая 2019 года появился полный текст "языкового закона". Закон закрепляет за украинским языком статус единственного государственного. Умышленное его искажение в официальных документах с нарушением требований правописания, а также создание препятствий и ограничений в применении украинского языка влекут за собой ответственность. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозные обряды.

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