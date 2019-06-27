Уся передвиборна агітація має бути держмовою з 16 липня, - Нацрада

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомляє, що з 16 липня усі матеріали передвиборної агітації мають бути виконані державною мовою. Про це сказано у повідомленні відомства.

Зокрема, у Нацраді нагадали, що 16 липня набуває чинності (за винятком окремих положень) "мовний закон" – закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який регулює функціонування і використання української мови у різних сферах суспільного життя. Серед іншого він визначає і вимоги до матеріалів політичної реклами, яка розповсюджується на телебаченні, радіо, в інтернеті й друкованим способом.

"Матеріали передвиборної агітації, що транслюються на телебаченні, радіо, розміщуються на носіях зовнішньої реклами, поширюються у вигляді листівок і газет або в мережі Інтернет, виконуються державною мовою", - вказано у частинах четвертій і п’ятій статті 18 цього закону.

Матеріали передвиборної агітації, у тому числі відеоматеріали про вибори президента України, народних депутатів України, депутатів Верховної ради Автономної Республіки Крим, депутатів і посадових осіб органів місцевого самоврядування, всеукраїнські і місцеві референдуми та їх результати, а також політична реклама, передвиборна агітація та теледебати адаптуються для сприйняття жестомовними особами шляхом перекладу українською жестовою мовою та/або субтитрування українською мовою з урахуванням вимог, встановлених законом.

При цьому в окремих населених пунктах допускається поширення матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою та дубльованих мовами корінних народів, національних меншин України.

"Національна рада звертає увагу ліцензіатів на ці норми і нагадує телерадіоорганізаціям, що вони зобов’язані дотримуватися законодавства України щодо мови передвиборної агітації під час кампанії з позачергових виборів народних депутатів України, що відбудуться 21 липня 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше глава Верховної ради Андрій Парубій заявив, що скасування "мовного закону" не буде.

Як писало РБК-Україна раніше, "мовний закон" набуде чинності через два місяці після опублікування, тобто 16 липня 2019 року. При цьому окремі його норми відстрочені.

Додамо, 16 травня 2019 року з'явився повний текст "мовного закону".