"Вся освіта фінансується ззовні": Лісовий назвав головні виклики у галузі

Головне: Зовнішнє фінансування: Вся сфера освіти України зараз фінансується за рахунок зовнішніх ресурсів, а загальний бюджет галузі за останні три роки зріс на 100 млрд гривень.

Вся сфера освіти України зараз фінансується за рахунок зовнішніх ресурсів, а загальний бюджет галузі за останні три роки зріс на 100 млрд гривень. Інфраструктурні виклики: Головними проблемами залишаються застаріле обладнання, стан будівель та відсутність сучасних соціальних просторів для інновацій та творчості.

Головними проблемами залишаються застаріле обладнання, стан будівель та відсутність сучасних соціальних просторів для інновацій та творчості. Реформа управління: Міністерство освіти і науки оновило керівництво у майже 50 університетах, впроваджуючи нову управлінську культуру.

Міністерство освіти і науки оновило керівництво у майже 50 університетах, впроваджуючи нову управлінську культуру. Пріоритет розвитку: Ключовим завданням є системне інвестування в інфраструктуру всіх рівнів - від шкіл до професійно-технічних закладів, зокрема у розвиток соціальних просторів та гуртожитків.

Звідки беруться кошти

За словами міністра, в умовах війни залучення інвестицій є складним завданням, тому держава вимушена шукати зовнішні джерела підтримки.

"Зараз вся освіта фінансується зовні. І ми почали шукати рішення, які нам дозволили залучити кошти, і ми ці кошти залучили... Сучасні лабораторії, створення 6 дослідницьких центрів, профінансовані програмою CampEX, яку фінансує Світовий банк", - зазначив Лісовий.

Головні проблеми галузі та інфраструктурні плани

Міністр наголосив, що попри залучення коштів, сфера освіти потребує серйозної модернізації.

"Наша проблема - це застаріла інфраструктура, це обладнання, це стіни, наявність соціальних просторів та різноманітної інфраструктури для власної творчості та інновацій", - додав він.

Лісовий розповів, що міністерство активно працює над оновленням програм та зміною культури в університетах.

"Наша політика спрямована на оновлення програм, понад 40 університетів за ці 3 роки отримали нове керівництво. Вже навіть під 50. Це не просто про нову людину, а про нову культуру, яка формується в університетському закладі", - підкреслив глава МОН.

Окрему увагу міністр приділив необхідності постійного фінансування інвестицій в інфраструктуру - від шкіл до професійно-технічних закладів.

"Молода людина не повинна почуватись гірше, бо вона вибрала професійну освіту, а не університетську. Тому соціальна інфраструктура, зокрема гуртожитки, дуже важлива. Тобто все, що дозволяє жити поза тематикою навчання", - підсумував Лісовий.

За його словами, треба ухвалювати непопулярні рішення та ламати стереотипи, які є у науковій сфері. Це дозводить досягнути високого результату в освіті.