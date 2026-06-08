"Все образование финансируется извне": Лисовой назвал главные вызовы в отрасли

Главное: Внешнее финансирование: Вся сфера образования Украины сейчас финансируется за счет внешних ресурсов, а общий бюджет отрасли за последние три года вырос на 100 млрд гривен.

Вся сфера образования Украины сейчас финансируется за счет внешних ресурсов, а общий бюджет отрасли за последние три года вырос на 100 млрд гривен. Инфраструктурные вызовы: Главными проблемами остаются устаревшее оборудование, состояние зданий и отсутствие современных социальных пространств для инноваций и творчества.

Главными проблемами остаются устаревшее оборудование, состояние зданий и отсутствие современных социальных пространств для инноваций и творчества. Реформа управления: Министерство образования и науки обновило руководство в почти 50 университетах, внедряя новую управленческую культуру.

Министерство образования и науки обновило руководство в почти 50 университетах, внедряя новую управленческую культуру. Приоритет развития: Ключевой задачей является системное инвестирование в инфраструктуру всех уровней - от школ до профессионально-технических заведений, в частности в развитие социальных пространств и общежитий.

Откуда берутся средства

По словам министра, в условиях войны привлечение инвестиций является сложной задачей, поэтому государство вынуждено искать внешние источники поддержки.

"Сейчас все образование финансируется извне. И мы начали искать решения, которые нам позволили привлечь средства, и мы эти средства привлекли... Современные лаборатории, создание 6 исследовательских центров, профинансированные программой CampEX, которую финансирует Всемирный банк", - отметил Лисовой.

Главные проблемы отрасли и инфраструктурные планы

Министр отметил, что несмотря на привлечение средств, сфера образования нуждается в серьезной модернизации.

"Наша проблема - это устаревшая инфраструктура, это оборудование, это стены, наличие социальных пространств и разнообразной инфраструктуры для собственного творчества и инноваций", - добавил он.

Лисовой рассказал, что министерство активно работает над обновлением программ и изменением культуры в университетах.

"Наша политика направлена на обновление программ, более 40 университетов за эти 3 года получили новое руководство. Уже даже под 50. Это не просто о новом человеке, а о новой культуре, которая формируется в университетском заведении", - подчеркнул глава МОН.

Отдельное внимание министр уделил необходимости постоянного финансирования инвестиций в инфраструктуру - от школ до профессионально-технических заведений.

"Молодой человек не должен чувствовать себя хуже, потому что он выбрал профессиональное образование, а не университетское. Поэтому социальная инфраструктура, в частности общежития, очень важна. То есть все, что позволяет жить вне тематики обучения", - подытожил Лисовой.

По его словам, надо принимать непопулярные решения и ломать стереотипы, которые есть в научной сфере. Это позволит достичь высокого результата в образовании.