"Все образование финансируется извне": Лисовой назвал главные вызовы в отрасли

Вся система образования Украины сейчас финансируется за счет внешних ресурсов. За последние три года бюджет отрасли вырос на 100 млрд гривен.
Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время конференции "Образование новой Украины 2.0", передает корреспонтдент РБК-Украина.
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По словам министра, в условиях войны привлечение инвестиций является сложной задачей, поэтому государство вынуждено искать внешние источники поддержки.
"Сейчас все образование финансируется извне. И мы начали искать решения, которые нам позволили привлечь средства, и мы эти средства привлекли... Современные лаборатории, создание 6 исследовательских центров, профинансированные программой CampEX, которую финансирует Всемирный банк", - отметил Лисовой.
Министр отметил, что несмотря на привлечение средств, сфера образования нуждается в серьезной модернизации.
"Наша проблема - это устаревшая инфраструктура, это оборудование, это стены, наличие социальных пространств и разнообразной инфраструктуры для собственного творчества и инноваций", - добавил он.
Лисовой рассказал, что министерство активно работает над обновлением программ и изменением культуры в университетах.
"Наша политика направлена на обновление программ, более 40 университетов за эти 3 года получили новое руководство. Уже даже под 50. Это не просто о новом человеке, а о новой культуре, которая формируется в университетском заведении", - подчеркнул глава МОН.
Отдельное внимание министр уделил необходимости постоянного финансирования инвестиций в инфраструктуру - от школ до профессионально-технических заведений.
"Молодой человек не должен чувствовать себя хуже, потому что он выбрал профессиональное образование, а не университетское. Поэтому социальная инфраструктура, в частности общежития, очень важна. То есть все, что позволяет жить вне тематики обучения", - подытожил Лисовой.
По его словам, надо принимать непопулярные решения и ломать стереотипы, которые есть в научной сфере. Это позволит достичь высокого результата в образовании.
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