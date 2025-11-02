Вся Донецька область знеструмлена через масований удар Росії

Після масованих ударів Росії по енергетичній інфраструктурі вся Донецька область залишилася без електропостачання. Через пошкодження мереж почалися аварійні відключення по всьому регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

"Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - додали в міністерстві.

Міністерство енергетики України зауважило, що сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині.

"Прохання до мешканців - не перевантажувати роботу лінії контакт-центру стосовно відключення", - просять в міськраді.

Тим часом Краматорська міська рада зауважила, що Краматорські РЕМ попередили про аварійне відключення світла по місту Краматорськ.

"Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене. Працюємо", - додав він.

Він пояснив, що через ворожі удари по інфраструктурі в національній електромережі почалися аварійні відключення.

Удари по енергетиці

Варто зазначити, що російські війська системно атакують українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити регіони без світла, тепла та води. Ударів зазнають підстанції, лінії електропередач і великі енергооб’єкти, що забезпечують стабільну роботу енергосистеми.

Такі атаки спричиняють масштабні відключення електроенергії та порушення балансу в національній мережі. Найбільше страждають прифронтові області, де ремонтні бригади часто не можуть оперативно відновити постачання через постійні обстріли.

Варто додати, що раніше сьогодні глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя.

Вчора ж, у суботу, 1 листопада, у Сумах та частині Сумського району було тимчасово відсутнє електропостачання. Це також сталося внаслідок ворожих атак.

Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Україна також отримує допомогу від міжнародних партнерів у вигляді обладнання та фінансування для зміцнення енергосистеми перед зимою.