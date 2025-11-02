Вся Донецкая область обесточена из-за массированного удара России

После массированных ударов России по энергетической инфраструктуре вся Донецкая область осталась без электроснабжения. Из-за повреждения сетей начались аварийные отключения по всему региону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина.

"Вся Донецкая область - обесточена", - подчеркнул Филашкин.

Он пояснил, что из-за вражеских ударов по инфраструктуре в национальной электросети начались аварийные отключения.

По слова главы ОВА, специалисты уже занимаются решением проблемы.

"Как только это будет возможно, электроснабжение в области будет восстановлено. Работаем", - добавил он.

Между тем Краматорский городской совет отметил, что Краматорские РЭС предупредили об аварийном отключении света по городу Краматорск.

"Просьба к жителям - не перегружать работу линии контакт-центра относительно отключения", - просят в горсовете.

Обновлено в 12:21.

Министерство энергетики Украины отметило, что сегодня враг снова наносил удары по энергообъектам - сейчас полностью обесточена Донецкая область, частично потребители в Запорожье, Харьковской, Черниговской областях.

"Там, где позволяет ситуация с безопасностью, специалисты энергетических компаний уже приступили к восстановительным работам", - добавили в министерстве.