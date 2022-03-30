UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ в зоне ООС за сутки отбили 5 вражеских атак и уничтожили 56 единиц военной техники

Фото: украинский солдат (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В течение текущих суток ВСУ в зоне ООС отбили 5 атак российской армии и уничтожили 56 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате обстрелов в зоне ООС 38 тысяч человек лишились водоснабжения. Кроме того, после артиллерийского обстрела без теплоснабжения остались 77 жилых домов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о главных военных задачах российских военных. По его словам, приоритетом для оккупантов является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныООС