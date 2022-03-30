ВСУ в зоне ООС за сутки отбили 5 вражеских атак и уничтожили 56 единиц военной техники

В течение текущих суток ВСУ в зоне ООС отбили 5 атак российской армии и уничтожили 56 единиц военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС .

"Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один вражеский самолет, три беспилотных летательных аппарата противника и одну крылатую ракету", - говорится в сообщении.

В частности, украинские защитники уничтожили 10 танков, 18 единиц бронированной и 13 единиц автомобильной техники, а также 15 артиллерийских систем.

Напомним, в результате обстрелов в зоне ООС 38 тысяч человек лишились водоснабжения. Кроме того, после артиллерийского обстрела без теплоснабжения остались 77 жилых домов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о главных военных задачах российских военных. По его словам, приоритетом для оккупантов является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

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