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В результате обстрелов в зоне ООС 38 тысяч человек лишились водоснабжения

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Понедельник 28 марта 2022 03:52
В результате обстрелов в зоне ООС 38 тысяч человек лишились водоснабжения Торецк (Фото: v-variant.com.ua)
Автор: Константин Широкун

В результате обстрелов в зоне ООС повреждены линии электроснабжения. Без электропитания остается насосная станция третьего подъема канала Северский Донец –Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Выход из строя насосной станции оставил без водоснабжения 37 923 жителей. В частности, в населенном пункте Торецк – 28336 жителей, в Железном – 2899 жителей, в Северном - 5768 человек, в Южном - 750 жителей и пр. Также водоснабжения лишены 12 детских садов, 18 котельных. В результате артиллерийского обстрела без теплоснабжения остались 77 домов.

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