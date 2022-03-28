В результате обстрелов в зоне ООС 38 тысяч человек лишились водоснабжения

В результате обстрелов в зоне ООС повреждены линии электроснабжения. Без электропитания остается насосная станция третьего подъема канала Северский Донец –Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС .

Выход из строя насосной станции оставил без водоснабжения 37 923 жителей. В частности, в населенном пункте Торецк – 28336 жителей, в Железном – 2899 жителей, в Северном - 5768 человек, в Южном - 750 жителей и пр. Также водоснабжения лишены 12 детских садов, 18 котельных. В результате артиллерийского обстрела без теплоснабжения остались 77 домов.

Война России против Украины длится тридцать два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.