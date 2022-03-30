ЗСУ в зоні ООС за добу відбили 5 ворожих атак і знищили 56 одиниць військової техніки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС .

"Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак, три безпілотних літальних апарати противника і одну крилату ракету", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в результаті обстрілів в зоні ООС 38 тисяч людей позбулися водопостачання. Крім того, після артилерійського обстрілу без теплопостачання залишилися 77 житлових будинків.

Раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович розповів про головні військові завдання російських військових. За його словами, пріоритетом для окупантів є утримання Херсона та оточення ЗСУ на Донбасі.

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