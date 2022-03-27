Противник имеет две главные задачи. Удержать Херсон и окружить ВСУ на Донбассе, - Арестович

Во время очередного брифинга Алексей Арестович сообщил о главных военных задачах оккупантов. По его словам, приоритетом для них является удержание Херсона и окружение ВСУ на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Президента .

Сегодня, 27 марта, во время брифинга Советник Президента рассказал о двух главных целях российских военных.

"Окружить наши силы в зоне ООС, добить Мариуполь и удержать оборону в районе Херсона. Эти вопросы связаны между собой, потому что если падет оборона на юге, то положение противника вокруг Мариуполя сильно ухудшится.", - заявил Арестович.

Так же он добавил, что командование обороны знает о сложившейся ситуации и добавил, что в ближайшие две недели будут поступать неравномерные новости.

"Будут поступать новости о том, что мы контратакуем, наступаем на некоторых участках и освобождаем землю от противника, а с другой стороны будет поступать информация, что на некоторых участках фронта, в частности, на Востоке, ситуация далеко не простая.", - подытожил Арестович.