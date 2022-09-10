ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото)

"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она.

Об освобождении города написал и депутат у Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.

"Все! Купянск наш! Вооруженные силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр", - написал он в соцсети и прикрепил фото.

Почему освобождение Купянска важно?

Стоит отметить, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для украинских сил. Поскольку этот город является ключевым железнодорожным центром для российских войск.

"Купянск очень важен. Потому что город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика, она до сих пор находится подвязана именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути", - объяснял РБК-Украина военный эксперт Михаил Жирохов.