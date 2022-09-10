ВСУ зашли в Купянск и установили флаг Украины (фото)

Купянск Харьковской области освободили от российских оккупантов. ВСУ взяли город под свой контроль и опубликовали соответствующее фото с украинским флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советницу главы Харьковского облсовета Наталью Попову.
"Купянск - это Украина. Слава ВСУ! Фото со страницы 92-й опубликовано 10 сентября!", - написала она.
Об освобождении города написал и депутат у Дергачевского городского совета Алексей Степаненко.
"Все! Купянск наш! Вооруженные силы Украины зашли в Купянск Харьковской области. Украинские военные с боевым флагом 1-го механизированного батальона 92-й ОМБр", - написал он в соцсети и прикрепил фото.
Стоит отметить, что освобождение Купянска от оккупантов очень важно для украинских сил. Поскольку этот город является ключевым железнодорожным центром для российских войск.
"Купянск очень важен. Потому что город является важным железнодорожным центром, поскольку российская логистика, она до сих пор находится подвязана именно под железную дорогу, а не, например, под автомобильные пути", - объяснял РБК-Украина военный эксперт Михаил Жирохов.
Напомним, что успешное контрнаступление ВСУ в Харьковской области продолжается, президент Владимир Зеленский вчера сообщил, что наши бойцы суммарно деоккупировали уже более 30 населенных пунктов в области.
Добавим, по данным ISW, украинские бойцы освободили около 2500 квадратных километров в Харьковской области и имеют все шансы разорвать наземные линии связи россиян с Изюмом.
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